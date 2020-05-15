Москва, , 11:27 — REGNUM Показ научно-популярной программы «Галилео» возобновлят на телеканале СТС, пригласив нового ведущего Владимира Маркони. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Маркони является российским стендап-комиком, актером и телеведущим. Его карьера артиста началась с участия в играх КВН.

Соведущим Маркони на первом выпуске телепередачи станет блогер Даня Крастер. В программе они расскажут о новейших технологиях, научных исследованиях и проведут несколько экспериментов.

«Возвращение шоу «Галилео» — это наш ответ тренду на онлайн-образование. Ведь программа не только развлекает, но и дает знания, полезные для широкой аудитории», — говорится в сообщении пресс-службы.

Первый выпуск телепередачи состоится 25 мая.

Ранее программу вел российский шоумен Александр Пушной. Он является физиком по образованию. Карьеру артиста Пушной также начинал с игр КВН.