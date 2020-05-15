Бербанк, США, , 11:00 — REGNUM Съемки фильма «Матрица 4» планируют возобновить с 6 июля кинокомпании Warner Bros. и Village Roadshow. Об этом сообщили журналисты издания Deadline.

Как уточнили журналисты, исполнители главных ролей Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Джессика Хенвик и другие звезды Голливуда подписали контракт на съемки, которые продлятся восемь недель.

До введения карантинных мер в связи с пандемией коронавируса режиссеры успели снять первую часть фильма. Съемки проходили на улицах Сан-Франциско.

Далее планировалось продолжить съемки в Берлине, но из-за вспышки коронавируса работа над кинофильмом была приостановлена. После возобновления работы кроме Германии съемки будут проведены в Польше, Австралии и Новой Зеландии.

Премьера картины была назначена на 20 мая 2021 года. Информация о возможном смещении сроков выхода киноленты на экраны пока отсутствует.