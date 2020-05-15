Оттава, , 10:43 — REGNUM Любимым фильмом в период изоляции, введенной из-за пандемии коронавируса, назвал «Обитель зла» Пола У. С. Андерсона знаменитый канадский режиссер Джеймс Кэмерон. Об этом сообщили журналисты издания Empire.

«Одно из моих тайных увлечений среди фильмов — «Обитель зла». Мне кажется, она прекрасно сделана», — сообщил Кэмерон.

Режиссер рассказал журналистам, что любит пересматривать эту картину во время изоляции.

Фильм «Обитель зла» является киноадаптацией одноименной видеоигры про постапокалиптический мир, в котором после утечки биологического оружия из секретной лаборатории правят зомби и чудовища.

Первая картина из серии вышла в 2002 году и собрала в прокате втрое больше, чем на нее было затрачено. Кроме нее вышло еще пять картин франшизы. Общая сумма сборов серии фильмов составила около $1,2 млрд. Главную роль героини, сражающейся с зомби, во всех картинах исполнила Милла Йовович.

Кэмерон является одним из наиболее успешных режиссеров современности. Восемь его картин в сумме собрали более $5,5 млрд. Наиболее известные его фильмы: «Титаник», «Аватар», «Терминатор», «Терминатор 2: Судный день», «Чужие», «Бездна».