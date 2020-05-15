Нью-Йорк, США, , 09:55 — REGNUM Два своих сериала, созданных по франшизам «Судная ночь» и «Джейсон Борн», решил закрыть телеканал USA Network. Об этом сообщили журналисты издания Deadline.

По мнению руководства канала, которое приводят журналисты, для съемок сериалов требовались довольно крупные суммы, при этом сами сериалы были убыточными.

Первый сезон «Судной ночи» был популярным у телезрителей. Его сюжет рассказывал о жизни в антиутопических США, где на фоне благополучия раз в году устраивается судная ночь, когда можно совершать любые преступления. В ходе второго сезона интерес аудитории к сериалу сильно снизился. Из-за этого USA Network не стал продлевать контракт на производство третьего сезона.

Сериал «Тредстоун», рассказывающий историю про Джейсона Борна, которого тренировали вместе с другими агентами в рамках секретной программы, остановили уже после первого сезона из-за малой популярности у телезрителей.