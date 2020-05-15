Лос-Анджелес, США, , 09:22 — REGNUM Ремейк картины «Лицо со шрамом», выпущенной Брайаном Де Пальма в 1983 году, снимет итальянский режиссер Лука Гуаданьино. Об этом сообщают журналисты издания Variety со ссылкой на киностудию Universal Pictures.

Гуаданьино снял около 20 короткометражных и полнометражных картин. Также он пишет сценарии к фильмам. За свой сценарий к картине 2017 года «Назови меня своим именем» он был удостоен премии «Оскар».

Сценарий ремейка доверили обладателям четырех «Оскаров» братьям Джоэлу и Итану Коэнам. За производство картины будет отвечать Скотт Стубер.

В фильме 1983 года, ремейк которого собирается снимать Гуаданьино, главные роли играли Аль Пачино, Мишель Пфайффер, Мэри Элизабет Мастрантонио и другие. Сценарий картины был написан Оливером Стоуном и Армитэджем Трэйлом. Музыку к фильму сочинил знаменитый итальянский композитор Джорджо Мородер.

Когда планируется выпустить новый фильм в прокат, не сообщается.