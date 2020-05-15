Москва, , 09:03 — REGNUM Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина подготовила 3D-экскурсию по историческому зданию Синода в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает портал Комитета по культуре администрации города.

Собственно, тур включает сразу три маршрута. Это знаменитый центр Санкт-Петербурга, путешествие по зданиям ансамбля Сената и Синода, построенным великим итальянским зодчим Карлом Росси и непосредственно осмотр залов и помещений одного из самых современных и технически оснащенных культурно-просветительских и научно-образовательных учреждений страны.

Так виртуальный посетитель побывает в конференц-зале Президентской библиотеки, в домовом храме Святых отцов Семи Вселенских Соборов, в зале Конституции, посвященном истории главного документа Российской Федерации, познакомится с временными экспозициями.