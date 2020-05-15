Пермь, , 08:35 — REGNUM В Пермском крае скорректируют сроки проведения Международного Дягилевского фестиваля в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Как подчеркнул вице-премьер правительства Пермского края Антон Клепиков, при благоприятном развитии эпидситуации фестиваль может состояться в конце августа — начале сентября.

Из-за ограничений передвижения между городами и странами программа культурного события, состав участников и количество иностранных гостей также могут подвергнуться изменениям.

Добавим, фестиваль планировалось провести в Перми с 12 по 21 июня. Стоит отметить, что Дягилевский фестиваль проводится в Пермском крае с 2003 года. Его художественным руководителем является Теодор Курентзис. Программа фестиваля включает мировые премьеры оперных и балетных спектаклей, концерты симфонической, камерной, органной, джазовой музыки.

Дягилевский фестиваль стал значимым культурным брендом региона. В 2019 году культурное мероприятие посетили более 30 тыс. человек.

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