Москва, , 08:00 — REGNUM Забава из «Летучего корабль», Принцесса, Осел и Пес из «Бременских музыкантов», Алиса Селезнёва из «Тайны третьей планеты», старуха Шапокляк из «Чебурашки» вышли на большую мультзарядку — таким образом «Союзмультфильм» и Миндрав призывают всех детей и их родителей вести здоровый и активный образ жизни. Причем, упражнения в видеороликах прошли экспертизу НМИЦ здоровья детей. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Они длятся три минуты, всего 8 зарядок с разными движениями», — разъясняется в релизе Минздрава к проекту.

Сюжеты будут выложены на страницах в соцсетях «Союзмультфильма», Минздрава России и Центра здоровья детей.