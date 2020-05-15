Ульяновск, , 07:13 — REGNUM В Ульяновской области учреждения культуры будут поэтапно выходить из режима ограничительных мер. Главное требование останется неизменным: соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Музеи, библиотеки и архивы могут возобновить обслуживание, но только единичных посетителей, обеспечив контроль за соблюдением социальной дистанции, наличия средств индивидуальной защиты и при антисептической обработке помещений.

Министр искусства и культурной политики Евгения Сидорова отмечает, что разрабатывается программа поэтапного выхода из самоизоляции. Она также добавила, что при приёме посетителей, «несомненно, будет соблюдаться «входной фильтр» с измерением температуры сотрудников и посетителей учреждений».

Как сообщало ИА REGNUM, с 19 марта в Ульяновской области отменены театрально-зрелищные и концертные мероприятия, с 27 марта приостановлена деятельность музеев, библиотек и архивов. С 31 марта в Ульяновской области действует режим самоизоляции.

В середине апреля жителей обязали носить маски, с 12 мая введено обязательное ношение перчаток. Речь идёт, прежде всего, об использовании средств индивидуальной защиты в транспорте, магазинах, местах массового скопления людей.