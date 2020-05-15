Санкт-Петербург, , 02:47 — REGNUM В Санкт-Петербурге 12 мая 2020 года прошла образовательная акция «Реальный диктант», в качестве ведущего которой выступил актёр сериала «Реальные пацаны» Игорь Ознобихин. Об этом 14 мая ИА REGNUM сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.

Организаторы сообщили, то во время прямого эфира радио «Авторадио Санкт-Петербург 88,4FM» проверить свои знания русского языка решили около 5 тыс. пользователей, авсего за сутки в акции поучаствовали более 13 тыс. человек. Игорь Ознобихин прочитал в эфире передачи отрывок «Млечный путь» из произведения Андрея Геласимова «Роза ветров». Работу над ошибками провёл главный редактор портала «Грамота.ру», кандидат филологических наук Владимир Пахомов.

Отмечается, что акцию поддержали Комитет по физической культуре и спорту, Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями правительства Санкт-Петербурга и спортивная федерация бокса Северной столицы.

В новом сезоне сериала «Реальные пацаны» Колян (Николай Наумов) столкнулся с необходимости выступить в качестве бойца MMA. Первую серию продолжения шоу ТНТ показал 12 мая 2020 года.

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