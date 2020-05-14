Тегеран, , 22:48 — REGNUM 14 мая иранский представитель Департамента культуры и исламской ориентации в Бушере объявил, что работа Бабака Мансуряна вышла на заключительный этап Харьковского международного фестиваля искусств в Украине. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Мохаммад Хосейн Зандоян отметил: «Произведение Бабака Мансуряна из Бушера попало на финальную этап Харьковского международного фестиваля искусств в Украине». По его словам, художественное произведение снято в документальном формате в селе Хирак Тан Эрам в Дештестане.

Чиновник сообщил, что Мансурян прислал на фестиваль две фотографии, одна из которых вошла в финальную стадию после того, как был проведен процесс судейства.

Бабак Мансурян является представителем Ассоциации молодежного кино Бушера и имеет степень магистра драматической литературы. На сегодняшний день он провел две персональные выставки и был награжден на нескольких фестивалях.