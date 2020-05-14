Ижевск, , 19:37 — REGNUM В Удмуртии в очередной раз пройдёт «Ночь музеев», которая завершит республиканскую акцию «Музейная неделя — 2020». В этот раз в ночных мероприятиях примут участия 32 музея республики, сообщает пресс-служба правительства региона.

Так, участниками акции стали Национальный музей Удмуртской Республики им. К. Герда, Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия им. М. Т. Калашникова, архитектурно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай», Музей-усадьба П. И. Чайковского, историко-культурный музей-заповедник УР «Иднакар», Выставочный Центр «Галерея», а также музеи городов и районов республики.

В этом году акция впервые будет проходить в формате онлайн. Музеи задействуют все имеющиеся информационные ресурсы: социальные сети, порталы, где будет размещены видеоролики, фотографии и викторины.

Виртуальная «Ночь музеев» предложит посетителям марафон музейных экскурсий и путешествий по музеям, театрализованные представления, мастер-классы, другие интерактивные программы.

Как сообщало ИА REGNUM, всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет в 2020 году в четырнадцатый раз. В прошлом году участия в мероприятиях акции приняли около 20% жителей России. В этом году, несмотря на действующий во многих регионах режим самоизоляции, «Ночь музеев» решил не отменять, но планируют провести все мероприятия в виртуальном формате.