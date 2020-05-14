Москва, , 18:53 — REGNUM 16 мая на платформе «100 способов прожить минуту» Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина будет представлена видеоработа известного российского режиссера и сценографа Дмитрия Крымова «Интерпретируя «Тайную вечерю». Запись будет доступна в течение одних суток.

Проект был создан специально для знаменитой галереи, а его премьера состоялась на 58-й Венецианской биеннале современного искусства.

В основу творения Дмитрия Крымова — «Тайная вечеря» кисти великого Тинторетто из венецианской церкви Сан-Тровазо. Художник переносит трапезу в подвал, придавая знаменитой сцене драматический характер, также за счет ломки перспективы. Как отмечают искусствоведы, в видео как бы возводится другая реальность. Персонажи оживают на границе очевидного и мистического. А интрига священного пира не оставляет равнодушным.

В «Тайной вечери» звучит музыка композитора Кузьмы Бодрова, автора нескольких произведений для мессы папы римского Бенедикта XVI.

В постановке приняли участие актеры МХТ имени А.П. Чехова Анатолий Белый и Ольга Воронина.