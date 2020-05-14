Додома, , 18:26 — REGNUM Последние исследования французских и испанских ученых скелета человека современного типа в возрасте 25−30 лет, жившего около 12 тысяч лет назад, показали, что древние мужчины также были склонны украшать себя различными предметами на лице, что сегодня называется пирсингом. Об этом сообщает РИА Новости.

К такому выводу ученых привело изучение дефектов резцов передних зубов древнего человека. Первоначально считалось, что это последствия плохого питания — грубую растительную пищу приходилось в прямом смысле рвать зубами. Однако сегодня стало ясно, что танзанийский мужчина носил древний лабрет в нижней губе, а также по одному в щеках.

Останки древнего человека были найдены немецкими антропологами в 1913 году в Олдувайском ущелье на севере Танзании.