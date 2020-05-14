Москва, , 18:03 — REGNUM Известный по работе над фильмами «Русский бес» и «Гроза» российский режиссер Григорий Константинопольский намерен в ближайшее время приступить к съемкам современной версии знаменитой поэмы Николая Гоголя «Мертвые души». Они, правда, по утверждению мастера, были запланированы как раз на май-июнь, «когда цветет сирень яблони, расцвет весны, который плавно перетек в лето, август», однако эпидемиологическая ситуация отложила съемки на неопределенное время.

Очень интересен актерский состав, который режиссер пригласил для участия в картине. Главная роль незабвенного Чичикова доверена Евгению Цыганову. Помещика Собакевича сыграет крайне востребованный в последнее время Александр Робак. Чудного Манилова изобразит Дмитрий Дюжев, Коробочку — Елена Коренева, Ноздрева — Тимофей Трибунцев, а скрягу Плюшкина — Михаил Ефремов.

В планах режиссера и экранизация другого произведения русской классики — «Евгений Онегин». Можно смело предположить, что герои романа Александра Сергеевича Пушкина также перенесутся в современную эпоху.