Москва, , 17:42 — REGNUM Министерство культуры продолжает работу в рамках проекта «Возрождение исторических усадеб» нацпроекта «Культура». Одно из главных направлений деятельности — привлечение средств частных инвесторов для сохранения объектов культурного наследия. Об этом сообщается на официальном портале ведомства.

В 2020 году будет разработано 10 инвестиционных паспортов усадеб, отобранных в качестве пилотных. Какпояснила заместитель министра культуры Ольга Ярилова, «сегодня завершены первые конкурсные процедуры и заключены контракты на разработку инвестиционных паспортов по 6 усадьбам, еще 4 конкурса будут завершены до конца мая».

Инвестиционные паспорта включают историческую и правовую информацию об объекте, а также проектную документацию на проведение работ по его сохранению.

Координатором проекта выступает Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры.