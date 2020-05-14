Москва, , 17:27 — REGNUM 14 мая в 18 часов по московскому времени в популярной ныне системе Zoom будет показана программа «Квартирник БГ». По сути, это трансляция концерта фронтмена культовой группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова, который был записан в Лондоне для онлайн-кинотеатра Okko.

Как сообщает вещатель, предварит выступление легендарного российского музыканта приветственное слово от режиссёра и генпродюсера «Okko Театр» Ивана Вырыпаева и генпродюсера Okko Entertainment Софьи Квашилавы.

Вторая часть большого концерта, которая будет транслироваться уже на самой платформе, состоится 15 мая. В программе, как и положено, любимые хиты и новые композиции.