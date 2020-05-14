Лос-Анджелес, США, 14 мая 2020, 15:50 — REGNUM Роль уголовного авторитета в ремейке французской криминальной драмы «Пророк» исполнит австралийский актер Рассел Кроу. Об этом сообщили журналисты издания Variety.
Новый триллер получит название «Американский сын». Режиссером картины выступит британский музыкант и режиссер Эндрю Онвуболу, знакомый поклонникам в качестве рэпера Rapman.
Сценарий к фильму напишет американский писатель Деннис Лихейн, известный по соавторству сценария фильма Мартина Скорсезе «Остров проклятых».
По сюжету картины молодой заключенный попадает под влияние криминального авторитета (Кроу), которого после получения криминального опыта свергает и занимает его место. Исполнитель главной роли в фильме еще не назван. Продюсеры хотят найти для нее неизвестного широкой публике актера.