Москва, , 11:27 — REGNUM Ушла из жизни заслуженная артистка России Алла Мещерякова, сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

«Одиннадцатого мая на 78-м году ушла из жизни талантливая актриса театра и кино, актриса театра «Киноактер», заслуженная артистка России Алла Дмитриевна Мещерякова», — говорится в сообщении.

Алла Мещерякова начала сниматься в кино с 1964 года. Всего актриса снялась в более чем 80 фильмах, в том числе «Сердце друга», «Вальс», «А зори здесь тихие», «Ксения, любимая жена Федора», «На полустанке» и других.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее после тяжелой продолжительной болезни на 69-м году жизни умерла советская и российская актриса театра и кино, эстрадная певица Татьяна Паркина.

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