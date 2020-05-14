Москва, , 10:04 — REGNUM Фестиваль «Русские сезоны» в Бельгии не будет отменен, несмотря на карантинные меры из-за пандемии коронавируса, но состоится в онлайн-формате. Об этом заявила руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова в ходе видеоконференции.

На пресс-конференции Митрофанова сообщила, что в России очень рады открытию в этом году «Русских сезонов» в Бельгии и Люксембурге. Но в планы культурного сотрудничества вмешалась пандемия коронавируса.

«Поэтому нам пришлось перейти на онлайн-формат. Наши центры в разных странах активно разрекламировали этот формат, и я уверена, что огромная аудитория подключается к нему», — отметила глава Россотрудничества.

Она добавила, что онлайн-трансляции мероприятий «кратно увеличивают аудиторию». Поэтому при дальнейшей работе планируется совмещать реальные концерты и трансляции.

Руководитель Российского центра науки и культуры в Брюсселе Вера Бунина, участвовавшая в видеоконференции, сообщила, что пандемия коронавируса в какой-то степени не только не помешала, но и даже помогла проведению культурных мероприятий. В рамках «Русских сезонов» на 2020 год было запланировано всего 30 мероприятий, а сейчас уже состоялись в разных более 30 мероприятий, как в форме реальных концертов, так и в режиме онлайн-трансляций.