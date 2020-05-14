Улан-Удэ, , 09:23 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ подготовлены изменения в правилах благоустройства. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, они касаются в том числе правил создания граффити.

«Изменения разрешат наносить на стены зданий и сооружений граффити, популяризирующие духовно-нравственные ценности, патриотизм, выдающихся деятелей, исторические события, науку, спорт, искусство», — отметили в мэрии.

Для их создания должен быть дизайн-проект. При этом полностью будет запрещено нанесение изображений на здания, отнесённых к объектам культурного наследия, а также чьи фасады выходят на главные улицу Улан-Удэ.

Поправки рассмотрят депутаты городского совета на 10-й сессии 20 мая.

Напомним, в преддверии праздника 9 мая во многих российских городах появились граффити, посвящённые Дню Победы. В Барнауле, как сообщало ИА REGNUM, победители стрит-арт фестиваля расписали также трамваи.

Читайте также:

В Екатеринбурге появилось посвящённое Дню Победы граффити

Победители стрит-арт фестиваля в Барнауле расписали трамваи к 9 мая