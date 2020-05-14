Москва, , 09:25 — REGNUM Дату премьеры на своей платформе нового сериала «Светила» с французской актрисой Евой Грин в главной роли определила компания «Амедиатека». Об этом сообщает пресс-служба компании на официальном сайте сервиса.

Премьера состоится 17 мая. Телесериал выпущен в Великобритании компанией BBC и представляет экранизацию одноименного романа новозеландской писательницы Элеоноры Каттон.

Роман был опубликован в 2013 году и стал в том же году победителем Букеровской премии. А Каттон в свои 28 лет была признана самым молодым лауреатом, когда-либо получавшим эту премию.

Сюжет сериала разворачивается в Новой Зеландии во время «золотой лихорадки». В хижине скончавшегося одинокого старателя находят клад, который вызывает цепь дальнейших событий, вовлекающих в себя все больше и больше людей.

Грин («Казино «Рояль», «Дом странных детей Мисс Перегрин») сыграла в сериале жестокую хозяйку борделя Лидию Уэллс. В картине также снялись Ив Хьюсон («Больница Никербокер», «Робин Гуд: Начало»), Химеш Патель («Жители Ист-Энда», «Вчера») и Мартон Чокаш («Царство небесное», «Три икса»).