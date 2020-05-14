Владивосток, , 08:59 — REGNUM Сроки проведения международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого» («Pacific Meridian»), проходящего ежегодно во Владивостоке, с сентября на октябрь 2020 года перенесла дирекция мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба кинофестиваля.

«В связи с текущей ситуацией в России и мире дирекция фестиваля приняла решение о переносе события на более поздний срок. Таким образом, фестиваль пройдет с 10 по 16 октября 2020 года», — говорится в сообщении.

Сроки проведения фестиваля перенесены всего лишь на один месяц. Кинофестиваль должен был первоначально пройти с 12 по 18 сентября.

В сообщении дирекции фестиваля подчеркивается, что главной задачей переноса сроков мероприятия является обеспечение безопасности всех участников, гостей и зрителей кинофестиваля.