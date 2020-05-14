Лос-Гатос, США, , 08:34 — REGNUM Первый трейлер мини-сериала «Проклятие: Начало» от японской компании NBCUniversal Entertainment Japan опубликовали в сети. Трейлер доступен к просмотру на YouTube-канале Netflix Asia.

В сериале будут развиваться события, предшествующие тем, которые происходили в оригинальном фильме «Проклятие», вышедшем на экраны в 2002 году. Главным персонажем является телезвезда Харука Хозе, которая начинает по ночам у себя дома слышать странные звуки.

Хозе обращается к исследователю паранормальных явлений, которого зовут Одадзиме, за помощью. Ему приходится исследовать мрачное прошлое зловещего особняка.

Сериал будет состоять из шести эпизодов. Режиссером картины выступил Се Миякэ, снявший в 2018 году драму «Твоя птица может петь». Продюсером проекта стал Такасигэ Итисэ, участвовавший в создании предыдущих фильмов этой серии.

Сценарий для сериала написал Хироси Такахаси, являющийся автором еще одного хоррора «Звонок». Главную роль исполнила Юина Куросима, уже снимавшаяся в некоторых предыдущих фильмах серии. Роль Одадзиме исполнил Есиеси Аракава, известный в Японии по фильму «Токио».

За 20 лет существования франшизы выпущено девять полнометражных фильмов, короткометражные серии, семь книжных романов, несколько комиксов и видеоигра. Нынешний сериал является первым в истории франшизы многосерийным проектом. Премьера сериала состоится 3 июля на стриминговом сервисе Netflix.