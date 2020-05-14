Новосибирск, , 05:17 — REGNUM В Новосибирской области и Новосибирске 16 мая состоится ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев». В 2020 году из-за коронавируса она пройдёт в онлайн-формате. Планируется, что в ноябре она состоится в традиционном формате — в зданиях музеев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ранее туристический портал Новосибирской области сообщил, что Музей Новосибирска и канал ОТС подготовили программу «Ночь Музеев на карантине».

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«Мы находимся в режиме самоизоляции и эта ситуация, с одной стороны, не даёт возможности прикоснуться к экспонатам в музеях, но с другой — делает нам определённый вызов, — отметила заместитель мэра — начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова. — Мы уже работали в формате «онлайн», когда готовили 9 мая. Как мне кажется, он позволяет лучше донести до людей важную и глубокую информацию. Так что если горожане не смогут прийти в эту ночь в музеи, значит, музеи придут к горожанам».

Организаторы подчёркивают, что горожане смогут увидеть те места, куда не смогли бы попасть даже в реальности: Институт цитологии и генетики СО РАН, лабораторные подвалы НГТУ, трамвайное депо, станция «Инская», ночное метро, башня дома под часами и другие.

Дом документального кино покажет около 15 сюжетов из киножурнала «Сибирь на экране». Зрителям прочтут новости из городских газет периода 1899−1988 годов и продемонстрируют в действии предметы быта, такие как угольный утюг и коромысло.