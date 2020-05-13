Лос-Анджелес, США, , 23:56 — REGNUM Стало известно, что к проекту сериала Disney про Кассиана Андора может присоединиться актёр Джимми Смитс. Об этом 13 мая сообщил портал Comicbook со ссылкой на инсайдеров.

Источники утверждают, что Смитс сейчас ведёт переговоры по поводу того, чтобы сыграть роль Бейла Престора Органа — приемного отца принцессы Леи. Кроме того, инсайдеры сообщили, что в сериале также может сняться Алистер Петри.

https://twitter.com/starwarstuff/status/1260641840950370304

Джимми Смитса зрители знают по таким сериалам, как «Сыны анархии», «Полиция Нью-Йорка», «Декстер», «Закон Лос-Анджелеса» и другим. Вместе с Алистером Петри («Хэмстед», «Половое воспитание», «Хеллбой») он снялся в фильме «Изгой-один. Звёздные войны: Истории». Ранее ИА REGNUM сообщило, что шоураннером проекта сериала про Кассиана Андора был назначен Тони Гилрой, который ранее занимал должность сценариста.

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