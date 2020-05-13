Лос-Анджелес, США, , 23:22 — REGNUM Организаторы Amazing Las Vegas Comic Con объявили, что решили не проводить фанатский форум в 2020 году из-за эпидемии коронавируса. Об этом 13 мая они сообщили на своём официальном сайте.

Фестиваль должен был пройти в Лас-Вегасе (штат Невада, США) с 26 по 28 июня 2020 года. Его администрация отметила, что люди, которые уже приобрели билеты, смогут использовать их на будущем Amazing Las Vegas Comic Con, который пройдёт в 2021 году.

Она также сообщила, что вынуждена была принять такое решение после того, как власти штата США Невада запретили проводить массовые мероприятия численностью больше 250 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что организаторы крупных выставок видеоигр Tokyo Game Show и Paris Games Week отказались проводить их в 2020 году. Ежегодно эти мероприятия посещали около 300 тыс. человек.

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