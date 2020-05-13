Лос-Анджелес, США, , 22:30 — REGNUM Предстоящая картина «Глубокое синее море 3» режиссёра Джона Пога получила дату релиза и возрастной рейтинг. Об этом 13 мая сообщил портал Bloody Disgusting.

Картина выйдет на большие экраны 28 июля 2020 года. Американская ассоциация кинокомпаний присвоила будущему хоррору «взрослый» рейтинг R (детям до 17 лет можно смотреть фильм только в сопровождении взрослых). В картине снялись Натаниэль Бузолич, Эмерсон Брукс и Брен Фостер.

Согласно сюжету доктор Эмма Коллинз и её команда будут заниматься на одном из островов изучением белых акул. В какой-то момент на этот остров прибывает другая «научная» группа, которую возглавляет её бывший партнёр Ричард, разыскивающий трёх «обычных» тупорылых акул.

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