Лос-Анджелес, США, , 21:47 — REGNUM Кинокомпания Disney назвала новую дату премьеры фильма режиссёра Джоша Буна «Новые мутанты». Об этом 13 мая сообщил портал Comicbook.

Согласно опубликованной информации, фильм, возможно, наконец-то выйдет в кинопрокат 28 августа 2020 года. Таким образом, кинокомпания дала понять, что она не будет проводить премьеру этой картины в сети. Стоит отметить, что ранее Amazon начала принимать предзаказы на цифровую версию этого фильма.

Напомним, Disney назначает дату премьеры «Новых мутантов» уже в пятый раз. Съёмки этой картины были окончены ещё в сентябре 2017 года, а первоначальная дата релиза была запланирована на 12 апреля 2018-го.

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