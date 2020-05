Лос-Анджелес, США, , 21:24 — REGNUM Три актёра, исполнившие роль Человека-паука в различных кинокомиксах, ведут переговоры с Sony по поводу участия в проекте игрового фильма на основе анимационной картины «Человек-паук: Через вселенные». Об этом 13 мая сообщил портал We Got This Covered.

Издание отмечает, что информацию ему передали те же источники, что ранее сообщили правдивые сведения о проектах «Чёрная вдова», «Сокровище нации 3» и перезагрузке «Пиратов Карибского моря».

Отмечается, что пока переговорный процесс находится на ранней стадии и, если всё пройдёт успешно, поклонники супергероя получат возможность увидеть в одном фильме Тоби Магуайра, Эндрю Гарфилда и Тома Холланда.

Напомним, Тоби Магуайр исполнил роль Человека-паука в трилогии режиссёра Сэма Рэйми, а Эндрю Гарфилд снялся в картинах «Новый Человек-паук» и «Новый Человек-паук. Высокое напряжение» Марка Уэбба. Анимационная картина «Человек-паук: Через вселенные» вышла на экраны в декабре 2018 года.

