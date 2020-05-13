Лос-Анджелес, США, , 21:08 — REGNUM В сеть выложили фотографию со съёмок предстоящего фантастического фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона, на которой запечатлена Кейт Уинслет. Снимок был опубликован 13 мая на Twitter-странице проекта.

На фото также присутствуют Сэм Уортингтон и Клифф Кёртис. Администрация страницы сообщила подписчикам, что большая часть съёмок прошла в том самом бассейне объемом 3,4 тыс. куб. м., в котором запечатлены отдыхающие от съёмок актёры.

https://twitter.com/officialavatar/status/1260604924095651840

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Джеймс Кэмерон получил возможность возобновить съёмки картин серии «Аватар» в Новой Зеландии. Власти страны сняли запрет на производство фильмов и сериалов, который был наложен из-за эпидемии коронавируса.

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