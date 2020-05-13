Москва, , 21:27 — REGNUM Оригинальный художественный проект запустил телеканлал «Россия 24» совместно с выставочными площадками Москвы и блогером Дарьей Ложкиной. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба телекомпании.

В проекте приняли участие Дарвиновский музей, музей Вадима Сидура, дом-музей Есенина, музей М.А. Булгакова («Нехорошая квартира») и МАММ (Мультимедиа Арт Музей). Суть его заключается в том, что во время выступлений девушка легко трогает различные предметы, заставляя их извлекать необычные расслабляющие звуки. При этом команда проекта фиксирует происходящее на качественную аудио и видеотехнику.

Авторы отмечают, что в рамках творческой задачи они хотят не столько рассказать об экспонатах, а зафиксировать эмоциональнео состояние ASMR-блогера и впоследствии передать состояние зрителям. Команда уже создала в сеть пять видео, четыре уже доступны в сети, а пятое, снятое в Мультимедиа Арт Музее, выйдет на канале Дарьи Ложкиной 15 мая 2020 года, накануне акции «Ночь музеев».

Аббревиатура ASMR расшифровывается как «Автономная сенсорная меридиональная реакция». В рамках этого направления, в том числе, создают видео, которое доставляет зрителям приятные физические ощущения.