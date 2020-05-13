Улан-Батор, , 18:11 — REGNUM Археологи из Калифорнийского университета Йахира Гонзалес и Кристина Ли при раскопках в Монголии обнаружили погребение двух воительниц. Об этом сообщает издание «Культура» со ссылкой на журнал Live Science.

Ученые выразили уверенность, что обе женщины могли бы быть прототипами знаменитого мифа о воительнице Мулан.

В подтверждение своей гипотезы историки представляют особенности костей скелета: женщины много стреляли из лука и ездили верхом.

Находки пришлись почти вовремя — на экраны вскоре должен выйти масштабный американский блокбастер «Мулан», премьера которого была отложена из-за пандемии коронавируса.

Найденные захоронения относятся к периоду Сяньбэй (147−552 годы нашей эры), когда в регионе шли бесконечные войны. Собственно, этим врменем и датируется история воительницы Мулан.

Сюжет этой легенды хорошо известен в мире — прежде всего по популярному американскому полнометражному мультфильму 1998 года.

Сама легенда была записана китайскими историками — у монгол в то время еще не было своей письменности. Чтобы больного отца не забрали в армии, в войска отправляется юная девушка Мулан, выдавая себя за мужчину. Там она проявляет чудеса смекалки, ловкости и героизма и, конечно, встречает любовь.