Нижний Новгород, , 18:08 — REGNUM Георгиевская и Борисоглебская башни Нижегородского Кремля будут отремонтированы, — сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы

Казанский филиал Главгосэкспертизы России подтвердил достоверность сметной стоимости работ по сохранению стен и башен Нижегородского кремля.

Специалисты планируют провести реконструкцию Георгиевской и Борисоглебской башен — отремонтировать кладку, обработать гидрофобными составами стены, восстановить деревянный настил четвертого яруса, заполнить проемы дверей и проложить отмостку со стороны склона. Прилегающую территорию тоже планируют благоустроить, в том числе для людей с ограниченными возможностями.

Работы должны быть оплачены за счет федерального бюджета.

Ранее, по данным Главгосэкспертизы, «на участке Борисоглебской башни был зафиксирован ее отрыв от стены примыкающего прясла со стороны Георгиевской башни. Со стороны прясла от Георгиевской башни произошла просадка грунтов. С внутренней стороны Кремля, на участке сопряжения стены с Борисоглебской башней, зафиксирована растущая промоина, где дождевая вода размывает грунты основания Борисоглебской башни».

Нижегородский Кремль был построен с 1508 по 1515 годы, является объектом культурного наследия федерального значения. Древняя крепость и главная историческая достопримечательность Нижнего Новгорода. Стены и башни Кремля за время их существования многократно реконструировались и ремонтировались.