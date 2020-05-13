Москва, , 17:50 — REGNUM Руководство Большого театра России приняло решение о преждевременном завершении 224-ого сезона. Генеральный директор Владимир Урин обосновал этот шаг невозможностью возобновить работу в ближайшее время из-за сложной эпидемиологической ситуации.

Руководитель театра отметил, что в театре невозможно выполнять неукоснительно все рекомендации Роспотребнадзора, в том числе соблюдение социальной дистанции.

С 1 июня вся труппа уходит в отпуск, который продлится, как и у всех творческих работников 56 дней. Владимир Урин выразил также надежду, что в сентябре состоится традиционное торжественное открытие 225-го сезона прославленного театра.