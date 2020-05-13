Москва, , 17:11 — REGNUM 16 мая Аукционный дом Vladey проведет торги произведениями искусства. Все вырученные средства будут направлены в фонды для больниц, испытывающих трудности во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Торги будут проходить онлайн в формате «всё по 100», то есть начальная цена любого лота — €100.

Всего будет представлено более 60 произведений искусства. Среди них картины таких известных мастеров как Виктор Алимпиев, Константин Батынков, Гриша Брускин, Дмитрий Гутов, Сергей Пахомов, Павел Пепперштейн.

Организаторы также сообщили о специальных лотах: к ним можно отнести персональное хокку, которое напишет Борис Акунин, и потрет на заказ кисти Владимира Дубосарского.