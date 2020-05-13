Москва, , 16:37 — REGNUM «Sapiens. Краткая история человечества» израильского историка Юваля Ноя Харари признана самой востребованной книгой у россиян во время вынужденной самоизоляции. Таковы данные интернет-подразделения книжной сети «Республика». Издание «Культура» уточняет, что это данные исследования, проведенного аналитиками сети с 30 марта по 11 мая.

В пресс-релизе отмечается, что кроме этого международного научного бестселлера, вообще повышенным спросом пользовались книги по истории и психологии. Вообще, интерес к литературе non-fiction повысился по сравнению с этим же периодом в 2019 году в 10 раз.

Главным же показателем востребованости остаются продажи. В этом рейтинге за международным бестселлером о прошлом человечества, идут «Пиши, сокращай» от Максима Ильяхова и Людмилы Л. Сарычевой, вечная антиутопия Айн Рэнд «Атлант расправил плечи», новое исследование Юваля Ноя Харари «Homo Deus. Краткая история будущего», «Тонкое искусство пофигизма» Марка Мэнсона, «Вино. Практический путеводитель» и «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели» Джо Диспенза.

Среди художественной литературы лидируют произведения Гузель Яхиной, Донны Тартт, Андре Асимана, Евгения Водолазкина, Элизабет Гилберт и Грегори Дэвида Робертса.