Москва, , 16:03 — REGNUM 13 мая на заседании комитета Госдумы по международным делам был подписан документ, согласно которому Россия передаст Сербии лист Мирославова Евангелия, а Сербия, в свою очередь, отдаст России семь подлинных картин знаменитого художника и мыслители Николая Рериха. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Как пояснила изданию заместитель председателя Светлана Журова, Сербия уже много лет изучала возможность возвращения листа Мирославова Евангелия, который попал в Россию в 1883 году в составе коллекции рукописей епископа Порфирия.

Пока точно не известно, где будут храниться картины Рериха, но скорее всего, они поступят в фонд музеев Санкт-Петербурга, и прежде всего, в собрание музея-усадьбы Николая Рериха в Изваре в Ленинградской области.