Вашингтон, , 15:59 — REGNUM Известный писатель Нил Гейман выложил в сеть видео, в котором показан актёрский состав предстоящего сериала по его комиксу «Песочный человек». Публикацию он разместил 13 мая на своей странице в Twitter.

В проекте шоу участвуют такие известные фигуры, как Риз Ахмед, Кэт Деннингс, Тэрон Эджертон, Джеймс Макэвой, Саманта Мортон, Биби Нойвирт, Энди Серкис и Майкл Шин. Стоит отметить, что сам Гейман выступит в этом сериале в роли рассказчика.

В Twitter писатель сообщил: первый сезон предстоящего шоу будет охватывать лишь первые три тома комиксов. Гейман также заявил: он гордится тем, что ему удалось стать частью этого проекта.

https://twitter.com/neilhimself/status/1260542517759684608

В апреле 2020 года ИА REGNUM сообщило, что потоковый сервис Netflix вынужден был приостановить производство сериала «Песочный человек» из-за эпидемии коронавируса. Нил Гейман тогда сообщил поклонникам, что к этому моменту уже был написан сценарий первого сезона и продюсеры начали подбор актёров.

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