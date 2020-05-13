Москва, , 15:54 — REGNUM Сценарий для третьего сезона российского мультсериала «Дракоша Тоша» напишет американский сценарист Майкл Маурер, разработавший сценарий мультфильма «Черепашки Ниндзя». Об этом сообщили в пресс-службе компании «Той Рой Медиа», выпустившей мультфильм «Дракоша Тоша».

Автором идеи мультсериала является Олег Рой. Премьера третьего сезона мультсериала намечена на осень. Новый сезон будет включать 16 эпизодов.

Маурер кроме «Черепашек Ниндзя» известен своими сценариями к следующим мультфильмам: «Приключения мишек Гамми», «Волшебник страны Оз», «Щелкунчик и мышиный король». Сценарист сообщил, что сюжет «Дракоши Тоши» покорил его добротой.

Мультфильм рассчитан на детей от одного года до семи лет. В сериале рассказывается о малышах-пандах, у которых есть друзья-дракончики.