Лос-Анджелес, США, , 15:37 — REGNUM Первый сериал в своей карьере решила снять американский режиссер София Коппола. Об этом сообщают журналисты издания Variety.

Коппола планирует принять участие в работе над экранизацией романа американской писательницы Эдит Уортон «Обычай страны», изданного в 1913 году. Книга рассказывает историю Ундины Спрэгг, поставившей себе целью покорить элитное общество Нью-Йорка.

Журналисты сообщают, что Коппола займется одновременно продюсированием, адаптацией книги и режиссерской работой. Она рассказала, что Спрэгг ее любимая антигероиня из литературных романов.

Сериал выйдет на платформе Apple TV+. Сроки выхода сериала пока не называются.

Напомним, до сих пор Коппола выступала режиссером только для полнометражных фильмов и короткометражек. Съемок сериалов в ее режиссерской карьере не было.