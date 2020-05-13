Вашингтон, , 15:19 — REGNUM Компания «Звезда» выпустит русскую версию популярной настольной игры Hansa Teutonica или «Ганзейский союз». Об этом 13 мая она сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что игра «Ганзейский союз: полное издание» (Hansa Teutonica: Big Box) выйдет в продажу вместе в мировым тиражом в 2020 году. В неё могут играть от от двух до пяти игроков, которым предлагают выступить в роли торговцев в средневековой Европе.

Hansa Teutonica входит в топ-100 лучших настольных игр известного сайта BoardGameGeek. Процесс игры является достаточно интенсивным, заставляющим игроков действовать в агрессивной манере и мыслить стратегически.

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