Вашингтон, , 15:22 — REGNUM О съемках в двух новых фильмах договорилась австралийская актриса Кейт Бланшетт. Об этом сообщили журналисты издания Variety.

По данным журналистов, Бланшетт сыграет в фильме «Время Армагеддона» американского режиссера Джеймса Грея, знакомого зрителям по картинам «Затерянный город Z» и «К звездам». В будущем фильме сюжет будет рассказывать об известной частной школе Кью-Форест в Куинсе (Нью-Йорк, США), которая связана с семьей президента США Дональда Трампа.

Известно, что Трамп учился в этой школе, а его отец Фред Трамп входил в совет учебного заведения. Главным героем станет директор Кью-Форест, а действие будет разворачиваться в 1980-е годы.

Второй фильм, в котором предложено сыграть Бланшетт, стала черная комедия «Не смотри вверх» от американского режиссера Адама МакКея, известного по фильмам «Игра на понижение» и «Власть». Сюжет картины рассказывает о двух астрономах, открывших смертельный астероид, который через шесть месяцев уничтожит планету. Ученые отправляются сообщить печальную весть человечеству, но население перестало верить в апокалиптические прогнозы.

Журналисты сообщают, что ранее актриса получила роль в еще одной картине, основанной на космическом шутере Borderlands, которую будет снимать американский режиссер Элай Рот.