Москва, , 15:05 — REGNUM Сервис Okko представил на своей платформе сборник короткометражных фильмов Каннского кинофестиваля.

В альманах вошли лучшие работы, участвовавшие в программе знаменитого кинофорума в 2019 году. Российские зрители впервые познакомятся с коротким метров режиссеров из США, Франции, Японии, Венгрии, Израиля и многих других стран. Критики обращают внимание на работы японского режиссера Нао Йошигая «Гранд-букет» и французского мастера Луиса Курвуазье «Рука в руке».

Напомним, что первоначально Каннский фестиваль должен был пройти с 12 по 23 мая 2020 года. Затем руководства форума перенесла сроки проведения, а затем из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Европе и вовсе отменило престижный смотр.