Вашингтон, , 14:50 — REGNUM Первый трейлер мини-сериала «Птичка Господа милосердного» по одноименному роману американского писателя Джеймса Макбрайда о реальной истории аболициониста Джона Брауна появился в сети. Трейлер опубликовал телеканал Showtime в YouTube.

Сюжет сериала разворачивается в 1850-е годы перед гражданской войной в США. Повествование ведется от лица мальчика Луки, которого играет Джошуа Калеб Джонсон-Лайонел. Он становится участником движения под руководством Брауна за отмену рабства и освобождение рабов.

Браун, роль которого досталась Итану Хоуку, организовывает налет на оружейную палату городка. Но налет оказывается неудачным и его захватывают, а после недолгих разбирательств осуждают за измену и убийство. В итоге его казнят в 1859 году.

Премьера сериала состоится 9 августа на телеканале Showtime.