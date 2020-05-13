Лос-Анджелес, США, , 14:06 — REGNUM Автор сериала «Американская история ужасов» Райан Мёрфи заинтриговал актера Маколея Калкина необычной ролью в этом проекте, сообщает 13 мая журнал People.

По словам Мёрфи, убедить Калкина принять участие в этом проекте он смог, когда рассказал ему, что у персонажа Калкина будет «сумасшедший секс с героиней Кэти Бейтс». Придя в себя через некоторое время, 39-летний Калкин, которому предложили столь запоминающийся дуэт с 71-летней оскароносной Бейтс, сообщил: «Похоже, это та роль, для которой я был рожден».

В ролике-тизере, выложенном Мёрфи, где имена старых и новых актеров сериала появляются на фоне морского прибоя, имя Калкина возникает вторым. Также в 10 сезоне заняты Сара Полсон, Эван Питерс, Билли Лурд, Финн Уиттрок, Лили Рейб, Адина Портер и другие.