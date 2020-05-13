Берлин, , 13:52 — REGNUM Одну из ролей в новом фильме-катастрофе «Падение Луны» немецкого режиссера Роланда Эммериха исполнит американский актер Джош Гэд, известный зрителям по роли Лефу в фильме-сказке «Красавица и чудовище». Об этом сообщили журналисты издания The Hollywood Reporter.

Гэду досталась роль гениального эксцентричного ученого, предсказавшего дату падения Луны на Землю. Человечеству осталось всего несколько недель, прежде чем спутник Земли рухнет. Но на Луну направляют группу спасателей, которые должны совершить невозможное — спасти Землю от столкновения.

Сценарий к фильму написали сам Эммерих, Спенсер Коэн и Харальд Клозер. Журналисты издания оценивают бюджет картины в 150 млн долларов.

Съемки будут проходить на студии Centropolis Entertainment. Дистрибуцией картины займется студия Lionsgate. Сроки выхода картины на экраны пока неизвестны.