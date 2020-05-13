Мурманск, , 13:51 — REGNUM Жительница блокадного Ленинграда и общественный активист Флора Геращенко считает, что авторы скандального трейлера к фильму «Блокадный дневник» — из тех же людей, которые считают, что город вообще надо было сдать фашистам. Своим отношением к ролику, который вышел в преддверии премьеры фильма, Геращенко рассказала корреспонденту ИА REGNUM.

По ее мнению, это попытка показать, что все люди в блокадном городе были как звери. «Я не знаю авторов фильма, но каждый судит по себе, — полагает блокадница. — Опять начинается пляска на костях, предательство духа всего советского народа, который положил свои жизни на алтарь нашей Победы».

Она отметила, что при таком лжеисторическом подходе, с целью «рассказать про блокаду» в чернейших тонах, невозможно понять, что на самом деле происходило в городе. Нельзя понять Ольгу Берггольц, которая вернулась из Москвы в блокадный Ленинград; что в блокадном Ленинграде звучала симфония Шостоковича, что 15−16-тилетние девочки и мальчики ходили по домам и спасали детишек, умирающих от холода и голода.

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"Этим господам неинтересно показать лучшие черты людей, живших и умиравших в блокадном Ленинграде. Им неинтересно, как в условиях блокады голодные люди сдавали кровь, спасая эти своих детей и солдат, которые благодаря этому остались живы. Что умирая от голода дети стояли у станков, спали прямо в цехах, так как не было сил дойти до дома. А если приходили, то делились пайком с семьей. Это те, же люди, что считают что город надо было сдать фашистам, что барон Маннергейм «герой». Это люди из плеяды «Колей из Уренгоя», это «Иваны не помнящие родства». Я этих людишек презираю. Кто плюет в могилы предков, предает тех, кто своей жизнью спас нашу Родину и благодаря этому они живут. Есть люди, имеющие образование и небольшой художественный талант, но не имеющих ни души, ни сердца, ни чести».

Фильм «Блокадный дневник» снят при поддержке министерства культуры РФ, Фонда Кино и РВИО якобы по произведениям Ольги Берггольц. Премьера запланировала на годовщину снятия блокады — 27 января 2021 года.

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