Мурманск, 13 мая 2020, 13:51 — REGNUM Жительница блокадного Ленинграда и общественный активист Флора Геращенко считает, что авторы скандального трейлера к фильму «Блокадный дневник» — из тех же людей, которые считают, что город вообще надо было сдать фашистам. Своим отношением к ролику, который вышел в преддверии премьеры фильма, Геращенко рассказала корреспонденту ИА REGNUM.
По ее мнению, это попытка показать, что все люди в блокадном городе были как звери. «Я не знаю авторов фильма, но каждый судит по себе, — полагает блокадница. — Опять начинается пляска на костях, предательство духа всего советского народа, который положил свои жизни на алтарь нашей Победы».
Она отметила, что при таком лжеисторическом подходе, с целью «рассказать про блокаду» в чернейших тонах, невозможно понять, что на самом деле происходило в городе. Нельзя понять Ольгу Берггольц, которая вернулась из Москвы в блокадный Ленинград; что в блокадном Ленинграде звучала симфония Шостоковича, что 15−16-тилетние девочки и мальчики ходили по домам и спасали детишек, умирающих от холода и голода.
Читайте также: «Это невероятно пакостно и мерзко!» — о новом фильме «Блокадный дневник»
Фильм «Блокадный дневник» снят при поддержке министерства культуры РФ, Фонда Кино и РВИО якобы по произведениям Ольги Берггольц. Премьера запланировала на годовщину снятия блокады — 27 января 2021 года.
Читайте также: Если бы не стойкость Ленинграда, Петербурга бы не было