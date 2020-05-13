Москва, , 13:46 — REGNUM Эпизод «Микробы», в которых неунывающие герои мультсериала «Три кота» Коржик, Компот и Карамелька, наглядно поясняют важность гигиены и, прежде всего, мытья рук, посмотрели в сети более 12 миллионов пользователей. Об этом с гордостью сообщает пресс-служба компании «СТС Медиа».

«Мы гордимся тем, что «Три кота» помогают донести до юных зрителей всего мира очень важные вещи в легкой развлекательной форме — цитирует пресс-служба слова директора департамента анимации «СТС Медиа» Ксении Гордиенко.

Российский мультипликационный сериал «Три кота» выходит с 2015 года. Режиссёр — Дмитрий Высоцкий. Производство ООО «Студии Метрафильмс» по заказу телеканала «СТС». «Три кота» демонстрировались во многих странах мира.