Саратов, , 13:26 — REGNUM Выставку «Победу одержал народ. Плакат работал на Победу», посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, представил Саратовский областной музей краеведения с использованием платформы Artefact. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

В основе виртуальной экспозиции лежат агитплакаты времен Великой Отечественной войны, находящиеся в коллекции музея, которая содержит более 1000 предметов. Для выставки работники музея отобрали 11 плакатов, на которых отображены злободневные темы тех лет.

При установке приложения Artefact посетителям виртуальной выставки станут доступны специально подготовленные интерактивные элементы, в которых содержатся дополнительные статьи и фотоматериалы, рассказывающие о вкладе жителей Саратова в общую Победу советского народа над фашистской Германией.

На выставке представлены плакаты «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет», «И один в поле воин», «Линия фронта в цехе твоем» и другие.